La Clai Imola presenta i suoi due nuovi acquisti: Beatrice Gaffuri e Sara Esposito

Prosegue la presentazione dei volti nuovi di casa Clai Imola. L’ultima in ordine temporale è stata Beatrice Gaffuri, palleggiatrice del 2004, che da agosto entrerà a far parte della rinnovata famiglia Csi Clai che andrà a caccia di soddisfazioni nella nuova stagione 2023-24.

Queste le sue impressioni: “Abito a Villa Guardia (CO). Ho cominciato a giocare a pallavolo qui con la squadra della mia città, ma poi dall’età di 13 anni ho cominciato a girare nelle varie società della zona. Prima a Turate, poi a Busto Arsizio, ed infine al Vero Volley dove ho fatto l’ultimo anno di giovanile con l’Under 18. Quella fu una stagione particolarmente bella e da ricordare perché in Under 18 vincemmo il campionato regionale della Lombardia e poi arrivammo quinte nelle finali nazionali. Lo scorso anno invece ho giocato in B2 con il Gorla Volley in provincia di Varese. Ero alla ricerca di una squadra che mi permettesse di fare un’esperienza in un campionato di livello superiore in cui crescere e vivere nuovi stimoli. Con Csi Clai si è presentata questa occasione. Ho già avuto modo di parlare con l’allenatore e presto sentirò anche il personale dello staff”.

Si è poi aggiunta un’altra schiacciatrice. Si tratta di Sara Esposito, pallavolista veneta, originaria di Pianiga (VE) e reduce da un campionato di Serie A2 con Montecchio targato Sorelle Ramonda. Ecco le sue parole: “Sono cresciuta pallavolisticamente a Stra con il Sinergy Volley, con cui in Under 18 siamo arrivate alle finali nazionali dove ci siamo classificate ottave. La mia carriera italiana si è poi interrotta al termine delle scuole superiori, perché sono andata a studiare negli Stati Uniti, alla East Tennessee University. Lì ho giocato nella squadra dell’università. Sono entrata in contatto con Imola ramite il mio procuratore. Mi è stata presentata questa opportunità che ho valutato parlando con Nello Caliendo ed anche con alcune delle ragazze. Sono molto contenta di poter vivere questa nuova esperienza. Speriamo di riuscire a creare un bel gruppo e di fare bene”.