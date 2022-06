Clai Imola, il vivaio che cresce: Rita Arcangeli approda in prima squadra

Prosegue la composizione del roster della prima squadra della CSI CLAI Imola in vista del prossimo campionato di Serie B1. Entra finalmente in modo definitivo in pianta stabile nel gruppo Rita Arcangeli, giovane opposto del 2004, da sempre tesserata per questa società, ma con esperienze a Bologna con la maglia di VTB.

Queste sono le sue impressioni raccolte dai canali societari: “Ho cominciato a giocare a pallavolo all’età di 6 anni. Qui ho fatto tutta la trafila delle giovanili, finché due anni fa mi hanno chiamato a giocare a Bologna con la maglia del VTB. A Bologna ho giocato due anni fa in serie D ed in Under 17, mentre l’anno scorso in Serie C e Under 18. In mezzo a queste esperienze, due anni fa Manuel Turrini mi ha chiamata per dare una mano alla prima squadra in allenamento, ed ero entrata nel roster partecipando dalla panchina alle ultime partite del campionato di B1. Sono veramente molto contenta ed onorata della possibilità che la società mi ha dato. Per me è un motivo di grande soddisfazione essere partita dal minivolley ed arrivare in prima squadra. La prossima stagione non sarà semplice, anche perché con la scuola avrò l’impegno dell’esame di maturità e dovrò riuscire a conciliare sport e studio. Frequento l’Istituto delle Scienze Applicate Alberghetti a Imola. Non mi aspetto certo di giocare titolare a 18 anni in prima squadra, ma spero proprio di poter dare il mio contributo in campionato”.