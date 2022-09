Una CLAI Imola in fase di rodaggio perde l’amichevole con Forlì

Comincia con il piede sbagliato il pre-campionato della CSI Clai Imola. Le ragazze allenate da Nello Caliendo si sono infatti dovute arrendere alla Libertas Volley Forlì nella gara amichevole giocata tra le mura amiche del Palaruscello. Nei quattro parziali disputati, tutti vinti dalle romagnole in maniera abbastanza netta, le imolesi si sono mostrate contratte e poco incisive nella fase offensiva e hanno manifestato alcune lacune soprattutto a livello di conoscenza dei sistemi di gioco.

Assolutamente niente di preoccupante a questo punto della stagione, ma il tecnico napoletano avrà parecchio da lavorare nei prossimi giorni per correggere tutte le imprecisioni tecnico-tattiche viste sul parquet e per perfezionare l’affiatamento di squadra. Numerosi gli errori della compagine imolese, ancora in fase di doveroso rodaggio, con Forlì che al contrario ha giocato una pallavolo concreta e ha costruito il successo proponendo una fase difensiva davvero degna di nota.

Nella Clai, da segnalare gli esordi positivi di Mastrilli, Camisa e Moretto, giocatrici schierate subito titolari da Caliendo e che potranno rivelarsi elementi fondamentali quando le partite metteranno in palio punti pesanti per la classifica. Prossimo appuntamento venerdì 16 settembre per un’altra gara amichevole, da disputarsi sul campo di Cesena con inizio fissato alle ore 19.