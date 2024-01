Volley femminile B1. La Clai Imola si qualifica alla Final Four di Coppa Italia

La sconfitta della Clai Imola sull’insidioso campo di Gossolengo viene mitigata dalla qualificazione alla final-four di Coppa Italia di Serie B1. Il posticipo della tredicesima giornata infatti è stata favorevole a Csi Clai con la vittoria di Giusto Spirito Rubiera in casa contro Volley 2001 Garlasco con il risultato di 3-2. La classifica al termine del girone di andata vede quindi Csi Clai al comando con 30 punti, davanti a Garlasco che si ferma a quota 29, e Rubiera terza a quota 28.

La formula della Coppa Italia di Serie B1 prevede che le quattro migliori prime classificate del girone di andata dei 5 gironi si qualifichino per il prestigioso appuntamento in programma a fine marzo. Insieme a Imola, per la final-four, che si disputerà in sede ancora da definire con formula di Semifinali e Finali, si sono qualificate ASD Pallavolo Concorezzo (prima classificata del girone A con 33 punti), Azimut Giorgione (prima classificata del girone B con 32 punti), e Pallavolo Castelfranco (prima classificata del girone D con 31 punti). Rimane esclusa invece Gesancom Marsala, prima classificata del girone E con 26 punti.

La sconfitta di Gossolengo è stata analizzata dal tecnico di Csi Clai, Nello Caliendo: “Purtroppo ci siamo inceppati nel secondo set, quando l’incontro sembrava andare via facilmente. Ed invece queste gare non sono mai facili. Abbiamo iniziato molto bene, facendo le cose che avevamo stabilito in settimana. Quando però le avversarie hanno iniziato a dare maggiore continuità al proprio attacco, abbiamo fatto fatica a mantenere un ritmo alto. Abbiamo commesso molti errori che ci hanno penalizzato. Peccato per il secondo set, ma anche per il terzo dove abbiamo avuto la palla per portarci avanti 2-1. Nel quarto set invece ha pesato l’aver perso il terzo 28-26, e non abbiamo saputo reagire. Gossolengo ha fatto una signora partita, da grande squadra quale è. Aver perso due sole partite nel girone di andata ci dice che siamo una squadra competitiva. Avevamo come obiettivo quello di raggiungere la final-four di Coppa Italia. Siamo contenti di esserci riusciti. Il livello delle squadre del girone è alto, e rimanere fuori avrebbe fatto male. In ogni caso bisogna sempre cercare di alzare l’asticella e tenere sempre un livello alto e costante.”