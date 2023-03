Clai Imola, Sofia Migliorini: "Contro Bologna abbiamo avuto l'atteggiamento giusto”

La sfida al vertice contro Volley Team Bologna rispetta il pronostico e, nonostante una bella prova della Clai Imola, la squadra di Nello Caliendo scivola in classifica in quinta posizione con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite.

L’analisi del match, tramite i canali societari, è affidata a Sofia Migliorini, centrale della formazione imolese: “La partita di sabato è stata in una sola parola ‘emozionante’. Sapevamo di andare incontro alla capolista del girone, e che loro sono molto bene attrezzate con giocatrici di livello superiore e di grande esperienza. Sapevamo quindi che per affrontarle occorreva molta grinta. Devo dire che mi è piaciuto l’atteggiamento che abbiamo avuto, e che invece in altre occasioni ci è mancato. Anche la prestazione è stata di buon livello ed al termine del match ci hanno fatto i complimenti dicendoci che la nostra è la squadra che maggiormente temono. Adesso dobbiamo andare a San Damaso. Dobbiamo sforzarci di affrontare ogni avversario con la grinta e la determinazione che ci abbiamo messo contro Bologna. È un girone molto equilibrato con tantissime squadre tutte a distanza di pochi punti. San Damaso è un ambiente che conosco. So che abbiamo i mezzi per affrontarla, ma non dobbiamo lasciarci ingannare dalla classifica. Anche loro hanno i loro punti di forza e dobbiamo studiarle bene per evitare che riescano ad imporre il loro gioco”.

Tra i risultati dagli altri campi, occorre registrare la netta vittoria per 3-0 di Tenaglia Altino in casa contro Mosaico Ravenna Volley che allarga ulteriormente il divario tra seconda e terza in classifica, portandolo a 9 lunghezze. Altino ritrova così il successo dopo la sconfitta di Forlì di due settimane fa ed il turno di riposo, e torna a confermarsi come seconda forza del torneo.