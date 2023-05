Clai Imola da sogno! Il 3-0 ad Arzano vale la finale dei play-off di B1

Una grande, grandissima Csi Clai Imola, fa bottino pieno anche in territorio campano, e vola in finale play-off dove è già pronta in attesa da più di un mese la dominatrice del nostro girone VTB Bologna. La trasferta di Arzano non può non essere condizionata dai tragici eventi che hanno colpito in settimana la Romagna, ed il minuto di raccoglimento ad inizio partita è un momento di grande commozione. Poi però dal momento del fischio iniziale, la squadra di Caliendo riversa sul campo tutta la sua voglia di tagliare un traguardo storico, mai raggiunto prima da questa società imolese.

Il match che si concretizza sul campo del PalaRea è una copia molto simile a quello vissuto al PalaRuscello 7 giorni prima. Subito un turno al servizio di Cammisa mette in chiaro chi comanda. La ricezione di Arzano conferma i limiti messi in mostra a Imola, ed Imola vola rapidamente sul 16-5. La squadra di casa non vuole arrendersi alla superiorità di Csi Clai e prova a partire forte nel secondo ed ultimo set che ha a disposizione per tenere vivo il discorso qualificazione, ma ancora una volta il servizio di Imola, coadiuvato dal positivo contributo del muro, torna a fare la differenza per le romagnole, e dal punteggio di 8-8 Clai riprende il comando senza più lasciarlo.

Il finale del secondo set, forte anche di un importante vantaggio, segna l’apoteosi per Csi Clai che festeggia l’arrivo alla sua prima finale per tentare di arrivare in serie A2. Il terzo set non conta più niente. Caliendo da spazio ad Arcangeli e Morciano, e vincere il set serve solo per poter tornare a casa prima. La gara di andata della finale play-off tra VTB Bologna e Csi Clai Imola è in programma al Pala Lercaro di Bologna sabato 27 maggio con fischio d’inizio alle ore 20, mentre il match di ritorno è per martedì 30 maggio al PalaRuscello (orario da definire). L’eventuale spareggio si giocherà nel fine settimana del 3 e 4 giugno. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-CSI CLAI IMOLA 0-3 (19-25; 18-25; 23-25)

ARZANO: De Siano 7, Piscopo (L), Passante 4, Aquino 3, Suero De Leon 6, Silvestro, Allasia 1, Carpio 7, Bianco 1, Rinaldi, Laezza ne, Dello Iacono 2, Putignano 8. All. Piscopo

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli, Cavalli 4, Tasholli ne, Cammisa 7, Folli ne, Migliorini 10, Mastrilli ne (L), Curti ne, Ndyaie ne, Morciano 2, Missiroli 7, Moretto 10, Rizzo 14. All. Caliendo