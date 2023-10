Clai Imola, ora tocca alle squadre Under 16: al via i campionati giovanili

Dopo l’avvio del campionato di Serie B1 con il successo della formazione di Nello Caliendo sul Mosaico Ravenna Volley al tie-break, altre squadre della Csi Clai Imola completano i preparativi dietro i nastri di partenza per dare il via alla loro stagione agonistica. Il fine settimana che si approssima, segna l’avvio di tre campionati. L’esordio più atteso è quello che interessa la formazione nata dalla collaborazione tra Csi Clai Imola e San Lazzaro Vip, e che prenderà il nome di Csi Clai Imola San Lazzaro, nel campionato di Serie D. La squadra affidata a Massimo Benedetti e Francesco Sassoli, affronta sabato 14 ottobre, alle 20:00 alla Palestra Comunale di Casalfiumanese la squadra bolognese del Paolo Poggi Volley nella prima giornata del girone D. La formazione imolese-sanlazzarese è formata da ragazze Under 16, è disputerà anche il campionato regionale di categoria, giocando le gare casalinghe a San Lazzaro di Savena.

Sul fronte Under 16, le ragazze di Benedetti e Sassoli sono ancora in attesa di conoscere il calendario del torneo. Nella giornata di domenica 15 ottobre prenderanno il via altri due campionati che vedranno impegnate squadre Under 16 di Csi Clai. Entrambi i match sono in programma alle 10:30. In casa alla Palestra Comunale di Casalfiumanese scenderà in campo la squadra Under 16 Maya (nella foto) allenata da Carlos Bibiloni nella prima giornata del campionato di Seconda Divisione contro Pallavolo Budrio. In trasferta sul campo di San Giovanni in Persiceto invece andrà in scena la gara valida per la prima giornata del campionato Under 16 girone C con la squadra Under 14 Maya di Chiara Venturi che affronterà la squadra di casa della Persicetana.