Clai Imola: la stagione rimane comunque indimenticabile

La sconfitta dello scorso mercoledì ad opera della Vtb Bologna ha consegnato le chiavi della serie A2 alle felsinee e allo stesso tempo ha scritto la parola “fine” alla stagione della Csi Clai Imola. Per il momento rimane vivo il rammarico per non aver portato le fortissime bolognesi a gara 3, ma l’amaro epilogo finale non toglie assolutamente nulla alla meravigliosa annata disputata dalle ragazze di Nello Caliendo. Il meticoloso lavoro del tecnico napoletano e di tutto il suo staff ha permesso a questo gruppo di ottenere un risultato davvero prestigioso e che rimarrà a lungo nella storia della città di Imola.

L’aspetto che ha convinto maggiormente in questi mesi è stato il continuo progredire della squadra, capace di esprimere la sua migliore pallavolo proprio nel momento decisivo della stagione a dimostrazione di una maturità raggiunta con enorme impegno e dedizione da parte di tutti.

Benedetta Rizzo, ormai punto di riferimento assoluto dell’ambiente Clai, ha commentato l’intera stagione tramite i canali societari: “Bologna è una squadra forte, capace di mettere in difficoltà le avversarie in tanti modi. Noi spesso abbiamo momenti di poca lucidità che ci fanno soffrire e di conseguenza durante la partita subiamo dei parziali pesanti difficili da recuperare. Nel tie-break siamo partite molto male e non abbiamo avuto tempo di rientrare in partita. Abbiamo comunque fatto un grandissimo match e secondo me stasera meritavamo noi di vincere per quello che abbiamo messo in campo. Questo gruppo è comunque molto valido. Siamo cresciute tantissimo durante l’anno, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci completiamo a vicenda e ognuna di noi lavora e si impegna per compensare le carenze altrui. Da questo si vede una vera squadra e dobbiamo essere fiere di dove siamo arrivate. È stata una crescita continua per tutta la stagione e da qui dobbiamo ripartire, tutte assieme, per puntare ancora più in alto tra qualche mese. Per me è stata una stagione molto positiva, mi sento molto cresciuta rispetto all’anno scorso. Personalmente sto benissimo qui e non andrei mai in un’altra società. A 28 anni devo iniziare a fare i conti con la mia età ma l’anno prossimo farò di tutto per indossare di nuovo questa maglia. La voglio vincere la finale assieme a tutte le mie compagne e rivivere presto queste grandi emozioni. Ho ritrovato grandi motivazioni dopo un anno molto complicato e per questo voglio ringraziare la società, il coach e tutto il suo staff”.