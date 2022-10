La Clai Imola ha studiato con attenzione il suo prossimo avversario, Corridonia

Archiviata la seconda giornata con la Csi Clai Imola rimasta alla finestra per osservare il primo dei propri turni di riposo, la classifica si muove verso quello che sarà il quadro che presto ci fornirà una realistica differenza dei valori in campo. E così durante il turno di riposo delle emiliane, il cambiamento più significativo è che ora il campionato ha il suo primo leader solitario. Si tratta di VTB Bologna, che dopo il 3-1 della prima giornata in casa contro Clementina, si ripete con un netto 3-0 a Cesena sul campo di Angelini Elettromeccanica, ed insieme a Csi Clai, è l’unica squadra a punteggio pieno. L’altra vittoria da tre punti in trasferta la conquista il Mosaico Ravenna che a Moie di Maiolati supera di slancio per 3-1 il Clementina 2020, e si piazza in seconda posizione con 5 punti.

Lascia sopresi invece vedere Clementina 2020 in fondo alla classifica ancora senza punti, quando appena due stagioni fa si giocava la promozione in A2 dopo aver dominato il girone con Csi Clai. Probabile che si tratti solamente di una falsa partenza condizionata da qualche infortunio e da una condizione ancora non ottimale, e quindi sarà comunque un avversario da tenere sotto controllo. Seconda vittoria al quinto set per Tirabassi & Vezzali di Campagnola Emilia contro un avversario di prestigio come Tenaglia Altino, peraltro in trasferta. La squadra reggiana rimane così imbattuta posizionandosi al terzo posto con quattro punti. In casa imolese c’era la curiosità di vedere cosa sarebbe riuscita ad ottenere la Lucky Wind Trevi, battuta 3-0 al PalaRuscello nella prima di campionato.

In casa contro Tieffe Zerosystem San Damaso le umbre si sono riscattate alla grande, vincendo 3-0 con un eloquente 25-9 nel secondo set. Un risultato che potrebbe rendere ancora più preziosa la vittoria di Csi Clai del primo turno. Altra partita che destava interesse è quella di Forlì dove era chiamata al debutto la Pieralisi V.Pan Jesi, dopo la giornata di riposo. Vittoria netta per 3-0 di Blueline Libertas Forlì che si riscatta della sconfitta di Campagnola Emilia, cercando così di ritagliarsi una posizione di alta classifica. Infine, le avversarie di sabato prossimo del Corplast Corridonia fanno un sol boccone di Volley Modena vincendo 3-0. Un risultato netto e schiacciante che certamente costringerà Caliendo ed il suo staff a valutare molto bene le contromisure da adottare per la prossima gara di Via Volta.