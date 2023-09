Clai Imola, la voglia di fare bene è tanta: parola di capitan Cavalli

Dopo la disputa degli ultimi due impegni programmati dallo staff tecnico, la Csi Clai Imola ha terminato il suo convincente pre-campionato ed è così pronta a tuffarsi con testa e cuore nella serie cadetta 2023-24, che avrà il suo primo atto ufficiale nel match interno del prossimo sabato 7 ottobre contro Ravenna. Nell’allenamento congiunto disputato nella serata di martedì 26 settembre, le imolesi hanno fatto visita al Volley Club Cesena. Le squadra di Cristiano Lucchi, quest’anno inserita nel girone D di B1, è da sempre un ottimo banco di prova, visto e considerato il valore tecnico e l’esperienza delle giocatrici presenti nel roster.

La Clai si è aggiudicata 2 dei 3 parziali disputati, fornendo un’altra prestazione nel complesso positiva e dimostrando quindi per l’ennesima volta di essere assolutamente sulla strada giusta. Il tecnico napoletano ha continuato a far ruotare tutti gli elementi a sua disposizione e da tutte ha continuato a ricevere risposte benauguranti. Giovedì 28 settembre le santernine hanno invece affrontato, sempre in trasferta, la Lasersoft Riccione nell’ultimo impegno della loro impegnativa pre-season. Le riminesi, che disputeranno la serie B2 nella prossima stagione, hanno inizialmente messo parecchio in difficoltà Rizzo e compagne e sono riuscite ad aggiudicarsi con merito il primo parziale. La Clai ha poi iniziato gradualmente a macinare gioco e si è imposta senza troppi patemi nei successivi tre set disputati, chiudendo quindi imbattuta questo periodo di allenamenti congiunti.

Le sensazioni avute in questo intenso periodo di preparazione sono state molto buone, sia per quanto riguarda gli allenamenti svolti in palestra sia per ciò che concerne il livello delle prestazioni fornite sul parquet. Le basi sulle quali costruire le fondamenta di questa nuova stagione sono estremamente affidabili e quindi sembrano esserci tutti gli elementi per partire fin da subito con il piede sull’acceleratore. Il campionato è cosa diversa e vive di equilibri propri, ma la Clai ha ampiamente dimostrato di esserci e di voler proseguire con determinazione e grande voglia sul solco già tracciato nei mesi scorsi.

“Abbiamo iniziato molto forte - commenta il capitano Sofia Cavalli - sia con la preparazione fisica sia con la palla. Le prime impressioni, soprattutto basandomi sulle gare disputate, sono positive. C’è ancora molto da fare, soprattutto per definire nei minimi dettagli il nostro sistema di gioco. Il percorso è lungo, ma ci stiamo lavorando per farci trovare pronte per il campionato. Le nuove arrivate si stanno integrando bene, stiamo facendo di tutto per cercare di amalgamarci al meglio. Il gruppo è solido e il campionato sarà tosto, ma l’approccio da parte di tutti è quello giusto. La voglia di fare bene è tanta”.

Il sipario sul girone C di serie B1 si alzerà, come detto, il prossimo sabato 7 ottobre. La Clai esordirà alle ore 18 davanti al proprio pubblico in quello che a tutti gli effetti si può già considerare un big-match di enorme valore. Al PalaRuscello arriverà infatti Ravenna, una delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria, per una sfida davvero molto interessante e densa di significato. Sarà un battesimo di fuoco per le ambizioni delle imolesi, pronte a dare battaglia su ogni campo e contro ogni avversario.