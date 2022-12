Coach Zappaterra commenta il primo ko della VTB Bologna: “La sconfitta ci aiuterà a rimanere umili”

Il primo ko dopo dieci giornate di campionato non poteva non fare rumore. La VTB Bologna è andata per la prima volta a vuoto in campionato, pur mantenendo il primato in classifica nel girone D della B1 femminile di volley, tra l’altro con 6 lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici.

Al termine della partita, coach Andrea Zappaterra ha così analizzato quanto accaduto sul parquet: “Altino è una formazione costruita per i primi posti in classifica ed oggi lo ha dimostrato. Il loro avvio stentato in campionato mi ha stupito, oggi invece hanno dimostrato di essere un team da primi posti. Ci sono state superiori in tutti i fondamentali ed hanno espresso un livello di gioco superiore al nostro. Buono impatto sul match per Taiani e Dall’Olmo? Sì, una delle poche note positive della giornata è proprio l’impatto delle ragazze subentrate dalla panchina. Nel secondo set siamo andati molto vicini a raggiungere gli avversari”.

C’è la consapevolezza di poter ripartire con il consueto entusiasmo: “A volte le sconfitte servono per rimanere umili, costanti nell’allenamento settimanale ed a lavorare con un’intensità ancora maggiore. Ultimo match del 2022? C’è grande voglia di riscatto, consapevoli che anche Trevi è un team costruito per i primi posti. Sarà una partita difficile, una trasferta lunga. La prossima settimana bisognerà arrivare in palestra con la giusta mentalità per poi fare una prestazione importante, sia dal punto di vista caratteriale che del gioco”.