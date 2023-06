Volley femminile B1. Cominciano i lavori per costruire la nuova Clai Imola

Cominciano i lavori per costruire la nuova Csi Clai Imola, quella che affronterà la stagione 2023-2024 nel campionato di Serie B1 di volley femminile. Sono sette le ragazze del roster della annata appena conclusa che hanno deciso di salutare il club imolese. A meritare i ringraziamenti per la stagione disputata sono Greta Telarini, Francesca Folli, Sofia Moretto, Aicha Ndyaie, Gea Penelope Curti, Francesca Morciano e Blerona Tasholli. A tutte le ragazze la Csi Clai Imola manda un caloroso abbraccio e porge un enorme ringraziamento per il lavoro svolto: “Ad ognuna di loro, da parte di tutti i membri dello staff dirigenziale va un enorme in bocca al lupo per la prosecuzione della loro carriera agonistica”.

C’è una certa curiosità nello scoprire il roster 2023-2024 della formazione emiliana che nella stagione appena conclusa ha dato spettacolo, sfiorando la promozione in A2. C’è da scommettere che, sull’onda dell’entusiasmo per il grande finale dell’ultimo campionato, si cercherà di puntare nuovamente alla seconda categoria nazionale del volley femminile. La sconfitta in finale contro la VTB Bologna brucia ancora, ma Imola è in grado di far dimenticare presto questa delusione sportiva.