Coppa Italia, la Clai Imola pesca un avversario brianzolo: in semifinale affronterà Concorezzo

Sono stati sorteggiati oggi a Roma presso la sede della Federazione Italiana Pallavolo gli accoppiamenti per la composizione delle semifinali di Final Four di Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile. La manifestazione si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 marzo a Campobasso. Il sorteggio è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV. Dopo la Serie B2 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti della final four di Serie B1 femminile.

L’urna ha decretato le seguenti semifinali: Centemero Concorezzo - CSI Clai Imola e FGL-Zuma Pall.C/Franco e Azimut Giorgione. La prima semifinale andrà in scena presso il Pala Unimol alle ore 16, mentre la sfida che vedrà in campo Zuma Pall.C e Azimut Giorgione si disputerà nello stesso impianto alle ore 19. Le formazioni vincitrici, invece, si contenderanno il trofeo il giorno seguente alle ore 15.30. Imola dovrà dunque vedersela con la capolista del girone A della Serie B1 di volley femminile, la formazione brianzola del Concorezzo.

È un avversario davvero ostico, visto che sta letteralmente dominando il proprio raggruppamento, come testimoniato dai 41 punti ottenuti in 15 gare che permettono al club biancorosso di guardare tutti dall’altro, con ben 8 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice (la Focol Legnano). L’evento, organizzato dalla FIPAV in collaborazione con la società Spike Devils Campobasso e il supporto del CR Fipav Molise, prevedrà la partecipazione di dodici squadre finaliste che si ritroveranno dunque in Molise per vivere due giorni di grande pallavolo.