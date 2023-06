L’estate della Csi Clai Imola si tinge di fresco con la decima edizione di Acqua Volley Clai Splash, ormai tradizionale appuntamento della seconda metà di luglio, che torna ancora una volta ad allietare appassionati ed addetti ai lavori. Tradizione rispettata anche nella sede del torneo, anche quest’anno ospitato dal main sponsor della società imolese, Clai Carni e Salumi in Via Gambellara a Sasso Morelli. Appuntamento quindi per il fine settimana del 21-22-23 luglio quando squadre di 6 giocatori in campo di cui 3 donne ed un massimo di 10 componenti, si contenderanno il trofeo in palio. Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 14 luglio.

Il modulo di iscrizione e la dichiarazione liberatoria di responsabilità, sono scaricabili dal sito web della Clai Imola, ed opportunamente compilati, dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail eventi@csiclai.it, mentre la quota di iscrizione dovrà essere consegnata venerdì 14 luglio dalle 17:30 alle 19:30 presso gli uffici sopra la Palestra Pifferi, in Piazza Savonarola a Imola. In caso di impossibilità per la consegna della quota di iscrizione, occorrerà accordarsi con la società per una giornata diversa. Per tutte le comunicazioni ufficiali (calendari, variazioni e altro ancora) l’organizzazione farà riferimento al caposquadra che dovrà diffondere le informazioni ai componenti della propria squadra. La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende, la copertura assicurativa, e l’esclusiva ed inimitabile t-shirt del torneo.