Fatro Ozzano: Casini e Ferrari sugli scudi, contro Cesena arriva un altro 2-2

Dopo i 2-2 con Sassuolo e Modena della scorsa settimana, per il Fatto Ozzano arriva il medesimo (insolito) risultato anche nell'allenamento congiunto con Volley Club Cesena disputato martedì 19 settembre al PalaReggiani. Le romagnole, orfane della capitana e neo campionessa italiana di beach volley Giada Benazzi, sono squadra di categoria e nel loro roster possono contare su diversi elementi con alle spalle molta esperienza nella serie cadetta. Da questo punto di vista, il test contro Pinali e compagne assumeva una notevole importanza nel percorso di crescita di Ozzano, che anche in quest'occasione ha fornito risposte piuttosto incoraggianti sul rettangolo di gioco.

Con Pavani tornata finalmente a disposizione, le ragazze di Turrini partono però contratte e non esprimono la loro miglior pallavolo nelle battute iniziali dell'incontro. Il primo parziale, comunque combattuto, va quindi alle ospiti trascinate da una Valentina Vecchi davvero in stato di grazia. La Fatro cambia improvvisamente marcia e si aggiudica in maniera piuttosto netta i successivi due set, anche grazie ad una fase difensiva davvero efficace e molto ben curata. Nonostante i numerosi cambi effettuati dai due tecnici, il match continua ad offrire uno spettacolo nel complesso assai piacevole. Il quarto parziale, l'ultimo giocato, diventa una lotta punto a punto molto appassionante. Ozzano arriva al momento decisivo con un leggero vantaggio sulle rivali, ma complice qualche errore di troppo è Cesena ad aggiudicarsi il set che permette alla formazione guidata da Cristiano Lucchi di impattare la gara.

Ulteriori segnali positivi per Turrini e il suo staff tecnico, che hanno potuto vedere la loro squadra offrire un'altra prestazione di buon livello e salire quindi un ulteriore gradino della scala che porta all'esordio stagionale con Piacenza del prossimo 8 ottobre (ore 17, al PalaReggiani). Davvero degna di nota la prova offensiva delle "bocche di fuoco" ozzanesi. Bondavalli (11 punti per lei), Ferrari (17) e Casini (18), sotto la sapiente regia di Irene Carnevali, giocano infatti una partita di spessore e di grande concretezza, dimostrandosi così attaccanti di assoluto livello sulle quali fare affidamento in questa meravigliosa avventura che prende il nome di serie B1. "Avevo chiesto alle ragazze alcune cose - commenta Manuel Turrini - e su quegli aspetti sono state molto brave, quindi sono contento. Siamo partite un po' indecise su alcune situazioni in difesa e abbiamo concesso punti troppo facili. Preso un po' di ritmo, le ragazze hanno giocato una buona pallavolo per i tre set successivi. Peccato aver buttato via il quarto con tanti errori forzati negli ultimi punti, questo finale ha un po' sporcato una serata per noi molto positiva”. Il gabellino del match:

Fatro Ozzano- Volley Club Cesena 2-2 (23-25; 25-14; 25-19; 26-28)

Ozzano: Righi (L), Bondavalli 11, Monaco 5, Pavani 5, Ghiberti 6, Ferrari 17, Coco, Casini 18, Pedretti (L), Guerra 1, Ndiaye 6, Pedrazzi 4, Carnevali 1. All; Turrini

Prossimo impegno per Righi e compagne l'allenamento congiunto in programma domenica 24 settembre sul campo di Rubiera, altra squadra ai nastri di partenza di quel girone C che vedrà impegnata anche la Fatro Ozzano.