La Final Four di Coppa Italia di Serie B si svolgerà a Bologna il 7 e 8 aprile

È Bologna la città designata dalla Federazione Italiana Pallavolo per ospitare la Final Four di Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile, venerdì 7 e sabato 8 aprile. La FIPAV, infatti, ha assegnato alla società Volley Team Bologna SSD l’organizzazione della coppa che si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Castel Maggiore e il Pala Dozza di Bologna. Le dodici squadre finaliste si ritroveranno dunque in Emilia Romagna per vivere due giorni di grande pallavolo. Venerdì 7 aprile si disputeranno le semifinali, la prima alle ore 10 tra Fumara Miovolley PC e Pantaleo Podio Fasano di B2 femminile, mentre a seguire ci sarà la sfida tra CR Transport Ripalta e Montesport FI.

Nel pomeriggio, invece, sarà la volta delle semifinali di Serie B1 femminile con le sfide al Pala Dozza tra CBL Costa Volpino BG e Lu.Vo. Barattoli Arzano NA (ore 16) e EuroGroup Altafratte contro VTB FCRDEL Bologna (ore 18). Contemporaneamente al Palasport di Castel Maggiore si disputeranno le semifinali maschili tra Ecosantagata Civitacastellana e Gabbiano Mantova (ore 16) e Sarroch CA contro Negrini Acqui Terme (ore 18). Sabato alle ore 10 al Pala Dozza è in programma la finale di Serie B maschile, mentre alle ore 15 e 17 si giocheranno rispettivamente le finali di Serie B2 e Serie B1 femminile. Questo il programma completo dell’evento:

Coppa Italia Serie B maschile

Venerdì 7 aprile (Palasport)

ore 16 prima semifinale: ECOSANTAGATA CIVITACASTELLANA vs GABBIANO MANTOVA

ore 18 seconda semifinale: SARROCH CA vs NEGRINI ACQUI TERME

Sabato 8 aprile (Pala Dozza)

ore 10 finale 1° e 2° posto

Coppa Italia Serie B1 femminile

Venerdì 7 aprile (Pala Dozza)

ore 16 prima semifinale: CBL COSTA VOLPINO BG vs LU.VO BARATTOLI ARZANO NA

ore 18 seconda semifinale: EUROGROUP ALTAFRATTE vs VTB FCREDIL BOLOGNA

Sabato 8 aprile (Pala Dozza)

ore 17 finale 1° e 2° posto

Coppa Italia Serie B2 femminile

Venerdì 7 aprile (Palasport)

ore 10 prima semifinale: FUMARA MIOVOLLEY PC vs PANTALEO PODIO FASANO

ore 11.30 seconda semifinale: CR TRANSPORT RIPALTA vs MONTESPORT FI

Sabato 8 aprile (Pala Dozza)

ore 15 finale 1° e 2° posto