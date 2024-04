Gaia Giovannini in Azzurro: è la prima giocatrice di San Giovanni in Persiceto convocata in Nazionale

Il commissario tecnico Julio Velasco ha comunicato la lista delle 30 atlete della nazionale italiana femminile che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2024. Il torneo internazionale quest’anno rappresenterà un appuntamento chiave della stagione, considerato il fatto che le squadre non ancora qualificate a Parigi 2024 si contenderanno gli ultimi punti utili del ranking mondiale per accedere ai Giochi Olimpici. Uno dei volti nuovi è quello di una schiacciatrice originaria di San Giovanni in Persiceto, Gaia Giovannini.

La splendida stagione disputata con la maglia della Megabox Vallefoglia è valsa alla giocatrice classe 2001 (compirà 23 anni a dicembre) una più che meritata considerazione in Azzurro, una prima volta che non può non inorgoglire. Nelle 26 partite disputate, Gaia ha messo a segno 104 punti, un buon bottino impreziosito dal suo nuovo record personale in fatto di ace (8 per la precisione).

Alla quarta stagione di fila in A1, nelle Marche sembra aver trovato la propria dimensione, ma d’altronde la carriera di Gaia Giovannini è stata sempre più che promettente. Figlia d’arte (suo padre Roberto ha fatto la storia della pallavolo a San Giovanni in Persiceto), si è formata in uno dei vivai più importanti d’Italia quando si parla di volley, quello modenese della Moma Anderlini. In Emilia ha affrontato la Serie C e la Serie B2, prima del grande salto in A2 con la Pallavolo Montale. La chiamata da parte della Serie A1 è invece arrivata da Cuneo, con due ottime stagioni in Piemonte a cui hanno fatto seguito quella scorsa a Novara e quella appena terminata appunto a Vallefoglia.

Le sue origini la rendono una delle atlete più rappresentative a livello territoriale. Bisogna infatti ricordare che Gaia è stata la prima pallavolista di San Giovanni in Persiceto a calcare i taraflex prestigiosi della massima serie della pallavolo femminile. Stesso discorso vale per l’Azzurro: il borgo bolognese, patria di uno dei carnevali più singolari del nostro paese, può ora vantare la prima atleta locale convocata in Nazionale, una grande emozione e una responsabilità non da meno che accompagneranno per sempre la giocatrice 22enne.