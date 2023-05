Volley A3, Maletti ancora alla Geetit Bologna

Dopo l’annata di esordio in serie A3 Credem Banca più che soddisfacente, Marco Maletti è pronto per un’altra avventura all’ombra delle due torri.

Il posto 4, giocatore fondamentale della rosa scesa in campo nel campionato appena concluso e secondo realizzatore della squadra bolognese, ha chiuso la stagione precedente con 9,8 punti di media a partita con un high score di 23 punti nella 2a di ritorno contro la Monge Gerbaudo Savigliano.

Un giocatore dunque importante per coach Marzola e per la società bolognese che hanno corteggiato il martello modenese fin dall’inizio del mercato: “Ho deciso di rimanere perché la proposta di Bologna fin da subito è stata molto interessante, – racconta Maletti – mi hanno fatto sentire fortemente voluto con lo scopo di continuare il percorso che abbiamo intrapreso l’anno scorso insieme".

Una fumata bianca che porta quindi soddisfazione in casa Geetit, confermata anche dalle parole del Direttore generale Cappelletti: "Sono molto orgoglioso di aver ottenuto la conferma di Marco, simbolo del lavoro e della passione per questi colori. Senza dubbio rappresenterà una colonna portante esemplare per la nostra squadra".