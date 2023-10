Volley A3, Geetit Bologna pronta al debutto: "Tranquilli mentalmente"

Campanella pronta a suonare. La Geetit darà il via al campionato domenica 15 ottobre alle 18 in trasferta all polisportiva Cgb Ssdrl. La prima partita della stagione 2023/24 vedrà in campo i rossoblu contro i diavoli rosa della Gamma Chimica Brughiero.

Nonostante il debutto fuori casa, Brunetti e compagni sono pronti a dare il tutto per tutto sotto la solida guida di coach Marco Marzola: "Mi aspetto una partita tranquilla dal punto di vista mentale: non abbiamo fatto un pre-campionato eccezionale dal punto di vista dei risultati, ma abbiamo raccolto tante informazioni utili. In ogni caso c’è stato uno sviluppo sul fronte tecnico, tattico, ma soprattutto fisico".

Marzola sottolinea inoltre che giocare la prima partita fuori casa "non rappresenterà un problema”, dal momento che nelle amichevoli la squadra non ha mai giocato al Palasavena. Auspica infine che “Il lavoro fatto sul muro-difesa abbinato al cambio palla che stiamo mantenendo ultimamente possano farci fare bella figura".

Si prospetta un'andata importante per Geetit Bologna, che vedrà il rispettivo ritorno solo il 30 dicembre, tra le mura amiche del Palasavena.