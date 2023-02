Volley A3, Bologna a caccia della salvezza diretta contro San Donà

Obiettivo: conquistare la salvezza diretta. La Geetit Pallavolo Bologna rientra tra le mura amiche e lo fa per due appuntamenti determinati, il primo domani, 26 febbraio, contro il Volley Team San Donà. I veneti occupano attualmente il decimo posto della classifica, una sola posizione in meno dei felsinei ma a 9 lunghezze dagli stessi.

Mentre la Geetit vuole centrare la salvezza matematica e continuare a rincorrere un posto nel post season, San Donà è a caccia di punti importanti per staccarsi dalla zona playout. Una squadra ostica, quella della provincia di Venezia, che nel girone di ritorno ha già vinto con le principali corazzate del campionato: Fano e Pineto. L’innesto di Baratti in cabina di regia ha infatti dato una ventata di esperienza e leadership che ha notevolmente incrementato il gioco biancoblu. I felsinei arrivano, ad eccezione della recente trasferta a Pineto, da un periodo positivo e sono determinati più che mai a scrivere un epilogo degno del percorso fatto finora. Una sfida di alto calibro soprattutto a ridosso della chiusura della regular season. Una cosa è certa: ogni punto in palio andrà sudato.

Leonardo Lugli: "La gara per noi è fondamentale. Penso possa essere la svolta della nostra stagione e purtroppo capita con una squadra molto agguerrita. Loro verranno quindi per metterci in difficoltà e cercare di strappare il risultato. Mi aspetto dunque una partita in cui entrambe le formazioni lotteranno con il coltello tra i denti. Abbiamo la fortuna di giocare questo scontro tra le mura amiche quindi cercheremo di difenderle. Questa domenica più che mai abbiamo bisogno del pubblico, lo aspetto numeroso e caloroso".