Volley A3, è tempo di raduno per la Geetit Bologna

La Geetit Bologna agli ordini di Coach Marzola si ritrovera tra le mura del Palasavena nella prima serata del 22 agosto. I Rossoblu prima si concentreranno su alcuni test fisici e in seguito assisteranno all’ufficiale taglio del nastro, insieme allo staff dirigenziale e agli addetti ai lavori. Si scalda così il motore per un nuovo campionato in A3.

La "cerimonia di apertura" si svolgerà sotto gli occhi attenti della presidente Velabri, che fin da ora si è dimostrata fiera del lavoro estivo svolto dal suo staff: "Terzo anno in serie A3, ora sappiamo cosa ci aspetta e come si lavora in un campionato difficile e stimolante come questo. Abbiamo rafforzato il progetto sportivo della nostra squadra di punta che credo si ripercuoterà positivamente su tutti gli altri progetti sportivi e sociali di Pallavolo Bologna. Quest’anno abbiamo obiettivi più ambiziosi, giocarci la Coppa Italia e i playoff: i nostri allenatori, Marzola e Vanini, potranno lavorare con una squadra più fisica, più tecnica ed esperta. Guardando i roster delle nostre avversarie non posso che associarmi a quanto già detto da coach Marzola, ci aspettiamo un campionato impegnativo e molto equilibrato. Ci divertiremo".