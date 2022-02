Volley A3, la Geetit Bologna incappa nel terzo ko in fila: niente punti con San Donà

Il PalaDozza non sorride alla Geetit Bologna. Nell'anticipo della sesta giornata di ritorno di volley A3 la formazione incappa nel terzo ko in fila (con in mezzo un turno di riposo forzato causa Covid avversario): contro San Donà finisce 1-3. Una match combattuto per tre set, con il secondo perso ai vantaggi e il terzo vinto. I 13 punti ora valgono la penultima posizione con Savigliano a 14: conta tornare alla vittoria per rimanere agganciati al treno della risalita.

"La confusione dei set a mio avviso non è stata una mancanza di atteggiamento ma bensì è mancata la capacità di sfruttare al massimo le occasioni. Sicuramente i numerosi errori, in particolare nel fondamentale della battuta, - ha commentato il centrale Pietro Soglia - ci hanno penalizzato molto. Faccio i complimenti agli avversari, ordinati a muro e galvanizzati da un opposto di grande spessore. Testa alla prossima partita contro Montecchio che dato il risultato di oggi diventa ancora più importante. In settimana ci proponiamo di lavorare partendo dagli aspetti positivi che hanno caratterizzato in particolare il terzo set".

Geetit Bologna – Volley Team San Dona 1-3 ( 22-25; 26-28; 25-20, 18-25)

Geetit Bologna: Soglia 5, Maretti 4, Cogliati 4, Faiulli 1, Zappalà, Marcoionni 4, Spagnol 23, Dalmonte 18, Faiella, Ghezzi (L1), Dustin (L2) N.e.:Bonatesta All. Asta-Generali.

San Donà: Cherin 5, Tuis, Merlo 7, Vaskelis 26, Zonta, Garofalo 9, Basso 9, Bragatto 8, Santi L1, Palmisano, Mondin, Bellucci, Miniano 3 N.e.: Andrei, Tassan, Monari All. Tofoli-Febo.