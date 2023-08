Volley A3, Geetit al via. la presidente: "Ci teniamo a fare bene"

Al via i lavori. I rossoblù agli ordini di Coach Marzola si sono radunati al Palasavena di San Lazzaro per dare ufficialmente inizio alla stagione 2023/2024. I presenti, assente solo Mauro Sacripanti, ancora impegnato nel campionato estivo di beach volley, dopo essere stati sottoposti ad alcuni test medici e alle foto di rito, hanno ascoltato le parole della presidente Velabri, che ancora una volta ha sottolineato il desiderio di svolgere un’annata di spessore: "Mi aspetto molto da questa stagione, a Bologna ci teniamo a fare bene, perché è una piazza che per anni ha vissuto di volley e vogliamo continuare seguendo quella scia. L’anno scorso ci siamo tolti delle soddisfazioni, quest’anno dobbiamo fare un ulteriore passo".

Stagione quindi ufficialmente iniziata per i ragazzi di coach Marzola che dovranno fare i conti con una preparazione tosta sotto gli occhi attenti del preparatore atletico Matteo Lunati che permetterà loro di entrare lentamente negli aspetti tecnici fino ad arrivare alla prima amichevole, in programma il 15 ottobre.

Queste le parole di Marzola: "Prossimamente abbiamo in programma 6 amichevoli, ancora in fase di definizione. Cerchiamo di gestire il carico di lavoro nel modo più corretto possibile per arrivare al meglio al 15 ottobre” e aggiunge: “Il nostro obiettivo per questa stagione è fare meglio dell’anno scorso, abbiamo una squadra sicuramente interessante, ma ci troveremo a competere con tutti".