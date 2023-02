Volley A3, Bologna sigilla una sfida importante: battuta San Donà

Squadra in casa

Squadra in casa Geetit Bologna

Servivano tre punti per continuare a guardare la classifica solo verso l'alto e csì è stato. La Geetit Bologna batte San Donà 3-0 e si attesta all'undicesimo posto in classifica con 34 punti. Alle spalle c'è San Donà che di lunghezze ne ha però 22.

Il primo set è abbastanza combattuo (8-6), con la Geetit che non prende il largo, anzi consente proprio al Volley Team di mettere anche la freccia (15-16). Break di casa che vale il 21-17 e finale 25-20. Secondo set appannaggio dei padroni di casa. San Donà sta lì per l'8-7, poi la Geetit prende il largo (16-11) e San Donà non rimonta: 25-19. Fiammata Volley Team che dopo alcune azioni sigla il 5-8, ma è un vantaggio che viene presto ridoto e anche la Geetit spinge (16-13). San Donà lotta ma la Geetit corre e vince 25-18.