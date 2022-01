Volley A3, la Geetit Bologna suona la terza in fila: con Savigliano battuta un’altra diretta concorrente

La terza sinfonia e non solo, la terza vittoria contro un’altra diretta concorrente alla salvezza diretta. La Geetit Bologna, nella seconda giornata di ritorno, batte a domicilio Savigliano per 2-3 raggiungendola così in classifica (13 punti per Bologna, 14 per la piemontese).

“Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, - dice coach Asta - peccato per alcune ingenuità di troppo nel corso del quarto set: fa parte del nostro percorso di crescita essere più cinici e concreti nei momenti caldi dei set. In ogni caso ho fatto i complimenti ai ragazzi perché ancora una volta nelle difficoltà sono riusciti a rimanere uniti e trovare soluzioni efficaci.”

Il primo set è tutto dei padroni di casa (7-5) che mettono la freccia per il 12-5 e mantengono le distanze fino alla fine (25-18). Il 6-9 del secondo set è il primo momento di vantaggio per la Geetit che si porta sull’11-16. Savigliano accorcia 15-18, ma Bologna riporta la parità nella sfida: 19-25.

Più equilibrio nel terzo set: 13-13, poi Bologna prova a spingere e si porta sul 16-20, ma Savigliano ricuce al 21-22. Bologna chiude 22-25. Anche nel quarto set è equilibrio 13-12, poi arriva il mini parziale che vale il 18-13, ma Bologna è brava a ricucire fino al 20-20. Il finale punto a punto dà ragione ai padroni di casa: 25-23.

Il primo allungo per Bologna è sul 5-9 con un mini parziale di 0-4 che dà la direzione della partita: finale 9-15.