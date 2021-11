Volley A3, continua il digiuno della Geetit Bologna: ko con il Sol Lucernari

Squadra in casa

Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Continua il digiuno di vittorie. La Geetit Bologna lotta contro Sol Lucernari Montecchio Maggiore ma perde 3-1.

Avvio equilibrato nel primo set, Sol Lucernari prova ad allungare 12-8 poi va per il 17-11; Bologna si avvicina a tal punto da impattare sul 21 pari. Montecchio mette la prima firma per il 25-23. La Geetit mantiene la grinta e prova subito a mettere la freccia con successo (8-14).

Montecchio non riesce a trovare la via e sprofonda 14-25. Equilibrato la quarta frazione, con i padroni di casa a provare ad allungare e Bologna a impattare, è così fino al 23-23. Bologna va per il 23-24, Montecchio toglie la palla set e allunga con chiusura 26-24. Sol Lucernari firma il 12-8, la Geetit si fa sentire 13-12, poi arriva la sferzata di casa che vale il 19-15 e il divario rimane: 25-21.