Volley A3, la Geetit è per la terza settimana senza punti 

Squadra in casa Geetit Bologna

Terzo ko consecutivo e una classifica che non rassicura anzi. La Geetit Bologna perde ancora al PalaDozza, questa volta contro Pordenone 0-3 (16-25; 18-25; 13-25). Tante le assenze in casa bolognese, ma di fatto il digiuno di punti vede la formazione, alla vigilia quasi di Natale, a soli sei punti in penultima posizione, dietro Brugherio a 4 e davanti Torino a 7.

Il primo set è equilibrato fino al 10-10, poi Pordenone fa il parziale e chiude 16-25. Negli altri due set Bologna si trova subito a inseguire: nel secondo è 8-14, poi 13-23, recupera con quattro punti in fila (17-23) ma c’è troppa distanza: 18-25. Ultima frazione senza storia.

Da sottolineare però l'aspetto sociale. "Ageop ricerca" ha raccolto numerosi doni per i pazienti del reparto di oncologia pediatrica ed entrambe le formazioni hanno deciso di sostenere l’iniziativa con una foto sotto rete.

Bologna: Boesso, Soglia 6, Maretti 7, Bonatesta, Venturi, Cogliati, Ghezzi (L), Faiulli, Zappalà, Marcoionni 2, Dalmonte 4, Spagnol 10, Trigari Meer (L). All: Asta.

Prata: Baldazzi 15, Katalan 7, Dal Col 1, Yordanov 6, Gambella 2, M. Boninfante 2, Bruno (L), De Giovanni, Lauro (L), Bortolozzo 8, Novello, Porro 14. All: D. Boninfante.