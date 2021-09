Geetit Pallavolo Bologna, capitan Marcoionni operato al menisco

Per lui una riabilitazione di qualche mese

E’ stato operato al menisco nella mattinata di ieri, lunedì 27 settembre, Marcello Marcoionni, il capitano della Geetit Pallavolo Bologna. Il centrale di Teramo ha subito un infortunio durante un allenamento e l’operazione è apparsa subito necessaria.

“Ci dispiace molto, ma siamo anche molto tranquilli perché siamo affidati a Isokinetic, non potremmo desiderare di meglio come medical partner” dice la presidente Elisabetta Velabri. Marcoionni è alla sua terza stagione in maglia bolognese ed è stato fra i protagonisti della vittoria del campionato lo scorso anno.