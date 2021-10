Geetit Pallavolo, contro Belluno è la sfida di un bellissimo ricordo

Squadra in casa

Domenica 24 ottobre ore 18 PalaSavena: appuntamento che sarà un bellissimo ricordo per una, un po’ meno per l’altra. Nella terza giornata di campionato di serie A3 la Geetit Pallavolo Bologna ospita Da Rold Logistics Belluno, formazione contro la quale era arrivata la serie A3 allo spareggio del golden set in finalissima.

Da allora diverse situazioni sono cambiate, anche Belluno ha ottenuto la possibilità di risiedere nella massima serie, i roster sono stati “aggiornati”. Da un lato ci sarà la formazione che vorrà “vendicare” il risultato della stagione 20/21, dall’altro una Bologna che vorrà confermare la meritata promozione.

Dopo due giornate Belluno ha ancora la casellina dei punti inviolata, due quelli di Bologna.