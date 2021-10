Geetit Pallavolo, il debutto fra le big è a Brugherio

“Siamo pronti e con entusiasmo, ci siamo allenati tanti in questo periodo e abbiamo collaborato tanto con le società del gruppo Pallavolo Bologna. Siamo pronti a sancire l’esordio in A3”.

E’ carico coach Andrea Asta: la sua Geetit Pallavolo è pronta a fare da matricola in A3 e il primo appuntamento è domani, domenica 10 alle 18 a casa della Gamma Chimica Brugherio.

“Sappiamo che la strada da percorrere è ancora tanta ma con grande determinazione e umiltà cercheremo di ritagliarci il nostro spazio anche in questo campionato. Brugherio è una squadra che mixa giovani di grandissime prospettive con alcuni elementi più esperti, - ha detto il tecnico - sono una formazione molto fisica e particolarmente aggressiva nei fondamentali offensivi. Il fatto di giocare fuori casa la prima giornata a noi cambia poco, sappiamo che dovremo fare sempre il massimo, in casa e in trasferta, per provare a portare a casa un risultato utile. In ogni caso non vediamo l'ora anche di poter riabbracciare il nostro meraviglioso pubblico domenica prossima per la seconda di campionato”.