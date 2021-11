La Geetit Pallavolo Bologna cade a Garlasco. Poli: “Abbiamo giocato una brutta partita”

Stop per la Geetit Pallavolo Bologna che perde a casa di Garlasco 3-0 (25-14; 25-20; 25-17). “E’ stata per noi una brutta partita sotto ogni punto di vista, - spiega il libero Matteo Poli – Garlasco è stata brava a metterci in difficoltà subito; dobbiamo essere bravi ad archiviare subito per pensare alla prossima”.

Il ritmo del match parte subito caldo con entrambe le formazioni aggressive al servizio, quello di Crusca, in particolare, segna il primo vantaggio sostanzioso di Garlasco: 10-6. Scappa Garlasco che prende fiducia al contrario della Geetit che invece fa fatica. Il set finisce 25-14. Parte forte ancora Garlasco e la Geetit con pazienza ricuce al 14-14, ma non basta, la squadra di casa si riporta in vantaggioe chiude. Nell'ultimo set l'equilibrio regna fino all'8-7 poi è ancora Garlasco a salire sugli scude (25-17).