Volley A3, in rimonta la Geetit si regala due punti preziosi contro Portomaggiore

Un regalo prezioso e che fa ben sperare osservando la classifica. La Geetit Bologna chiude il 2021 con la vittoria al tie break 2-3 contro Portomaggiore mettendo da parte due punti che la portano a 8 totali in classifica e soltanto a 2 da ViviBanca Torino (10). La formazione di coach Asta gioca una partita in rincorsa per due set e poi prende con sé l’inerzia del match per marciare fino alla fine.

Portomaggiore parte bene (4-1), la Geeti si avvicina 8-6, ma i padroni di casa allungano di nuovo 11-6 e sul 17-10 è time out per Bologna. Il set si chiude 25-14. Bologna è più cinica nel secondo set ma l’atmosfera dura poco e dopo il 9-9 Portomaggiore sigla il 15-11. Le distanze si accorciano un pochino ma non così tanto da evitare la vittoria di Portomaggiore (25-21). Bologna spalle al muore parte 1-5 e poi 6-12. Portomaggiore non accorcia e il finale dice 21-25. E’ 5-7 all’inizio, poi Bologna sigla il 6-9 ed è time out casa. La seconda pausa arriva sul 15-16 degli ospitanti, dal 17-17 è scambio punto a punto fino al 24-23 di Portomaggiore, poi la Geetit annulla la palla set e la fa sua vincendo 24-26. Nel tie break Bologna mostra i denti, dopo il 2-2 si arriva al 4-8 e il verdetto finale dice 11-15.

Portomaggiore – Geetit Bologna 2-3 (25-14, 25-21, 21-25, 24-26, 11-15)

Portomaggiore: Govoni 2, Masotti 7, Ferrari 11, Dahl 12, Pinali 17, Aprile 7, Gabrielli (L), Brunetti (L), Rossi 10, Pahor 3, Dordei 2. ne Grottoli. All. Marzola. Geetit Bologna: Faiulli 3, Dalmonte 14, Marcoionni 1, Spagnol 28, Maretti 11, Soglia 5, Ghezzi (L), Cogliati 0, Zappalà 0, Bonatesta 3. All. Asta.