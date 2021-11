Bologna, il PalaDozza non porta bene alla Geetit: arriva il quinto ko in fila

Quinto ko in fila e un ultimo posto a quattro punti condiviso con Brugherio e Torino, che però ha due partite da recuperare. Nell’ottava giornata di campionato serie A3 la Geetit Pallavolo Bologna perde in casa contro Macerata 1-3 (25-22; 23-25; 18-25; 17-25).

Nemmeno il PalaDozza porta bene alla formazione bolognese che torna a condividere il palazzetto con il grande basket.

“Volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi che hanno risposto positivamente all’appello. L’inizio è stato positivo, - dice il centrale Marcello Marcoionni - e in rimostra non siamo riusciti a chiudere il secondo, da li è stato difficile esprimere a pieno le nostre potenzialità: aspetto principale su cui lavorare. Anche con una corazzata come Macerata ce la siamo giocata”.

La partita

Bologna è intenzionata a mettere subito la freccia e dopo il 12-9 firma il 19-14; Macerata rientra fino al 21-19, poi ci pensa la Geetit a chiudere. Il secondo set è al contrario; la Geetit parte male con pausa per il coach, poi rimonta al 19-21 e al 23-24 ma non riesce a ribaltare la situazione. Sulla scia dell’entusiasmo Macerata segna un divario fin dalle prime azioni della terza frazione di gioco. Coach Andrea Asta ferma tutto sull’1-6 ma non ottiene alcun riscontro positivo. La marcia di Macerata continua. Gli ospiti proseguono con una prestazione di alto livello sia in battuta sia in cambio palla. Bologna cerca di restare aggrappata ma per poco.