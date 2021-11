Geetit Pallavolo Bologna, stop contro la capolista Grottazzolina ma tanti buoni segnali

Stop contro una delle “forti” del campionato. La Geetit Pallavolo Bologna perde in casa 1-3 (22-25; 23-25; 25-12; 19-25) contro Grottazolina.

“Loro sono uno squadrone e sicuramente l’assenza del loro opposto è pesante, - dice il palleggiatore Andrea Cogliati - ma come dimostrato sono un’ottima formazione in ogni caso. Noi arrivavamo da una brutta sconfitta, ne abbiamo parlato e abbiamo portato il lavoro fatto in settimana in campo. Nonostante il risultato è andata bene, siamo sulla strada giusta. Per ora siamo contenti ma devono arrivare anche i punti”. Dello stesso parere lo schiacciatore Lorenzo Maretti: “Ci dispiace per il punteggio ma siamo consapevoli di aver espresso un buon gioco in diversi frangenti della partita. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto ma si nota la constante crescita di cui siamo molto orgogliosi. Ora dobbiamo essere bravi ad affrontare la prossima partita nello stesso modo e lavorare bene in settimana per cercare di portare a casa punti importanti per la classifica”.

La Geetit si è mostrata aggressiva in tutti i set, lottando punto a punto e dimostrando la sua voglia di vincere soprattutto nella terza frazione di gioco.