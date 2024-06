Imola ritrova la Serie A di volley dopo 20 anni: la cavalcata trionfale della CSI CLAI

Le ragazze terribili di Nello Caliendo schiantano le milanesi di Villa Cortese (dopo il primo turno dominato col Volano) e volano in serie A2 dopo una stagione da vere dominatrici. Non c'è stata davvero storia nella gara decisiva dei play-off giocata oggi in un PalaRuscello gremito in ogni ordine di posto. Cavalli e compagne hanno letteralmente dominato il match rimanendo sempre avanti nel punteggio e raggiungendo così quell'obiettivo per il quale tanto hanno sudato durante tutta la stagione.

È un traguardo storico per la CSI CLAI Imola, che per la prima volta nella sua storia disputerà il secondo campionato nazionale a partire dal prossimo settembre, un impegno importante e che verrà di sicuro affrontato con la giusta grinta. Questo grande gruppo ha appena scritto una pagina storica dello sport imolese e la partita odierna è stato l'emblema di una superiorità tecnica e caratteriale a tratti devastante che ha annichilito ogni avversario.

Basta infatti ricordare come la regular season della B1 sia terminata con le imolesi al primo posto del girone C: i 65 punti conquistati sui 72 disponibili rappresentano un dato emblematico, maturato grazie a 22 vittorie in 24 incontri e a un distacco evidente sulla seconda in classifica (+8). Se per la CSI CLAI si tratta della prima volta in assoluto nella Serie A del volley femminile, per la città di Imola è un ritorno dopo una lunga attesa. L’ultima apparizione di una compagine locale risale infatti alla stagione 2003-2004, dunque 20 anni fa esatti. Si trattava di un’altra Imola, la Team Volley, e di un altro impianto, il PalaRuggi.

Le due strutture, comunque, distano appena 2 chilometri l’una dall’altra, segno che forse era destino che si tornasse così in alto. Tra l’altro, dettaglio non trascurabile, la Clai aveva sfiorato lo stesso obiettivo giusto un anno fa, perdendo la finale play-off nell’acceso derby contro la VTB Bologna. La pazienza ha decisamente ripagato tifosi e società.