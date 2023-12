Imola torna a sognare la Serie A del volley grazie alla CSI CLAI

La città dei motori, ma anche delle schiacciate. A distanza di quasi vent’anni Imola può a ragione sognare la risalita nella Serie A del volley femminile, per la precisione l’A2. Ci è andata molto vicina nel corso della stagione 2022-2023, quando i play-off promozione non hanno permesso alla formazione della CSI CLAI di fare il tanto agognato salto, però ci si sta riprovando con piacevole insistenza. Ne è una chiara conferma l'attuale primato della formazione allenata da coach Nello Caliendo nel girone C della Serie B1.

L’ultimo successo ottenuto dalle emiliane nel weekend appena terminato contro una diretta rivale come Rubiera ha consentito a Imola di agguantare il MioVolley in vetta alla classifica, ma con una partita in meno. Dunque può essere ritenuta la capolista virtuale. I 24 punti su 27 disponibili rappresentano un cammino impressionante, visto che la CSI CLAI ha perso un solo match dei nove disputati finora. L’unica avversaria in grado di piegare le imolesi è stata la Bleuline Forlì (2-3 in trasferta), per il resto la squadra ha incontrato qualche difficoltà soltanto all’esordio in campionato, rimontando fino al tie-break il Mosaico Ravenna.

Il 2023 sportivo di Imola terminerà sabato prossimo con la trasferta in quel di Sassuolo, con il concomitante riposo del già citato MioVolley che potrebbe consentire di chiudere l’anno con un buon margine sul secondo posto. Capitan Cavalli e compagne non vogliono fermarsi e sanno bene come la Serie A manchi terribilmente a una piazza del genere. Le ultime esperienze di questo tipo, nella pallavolo “che conta”, risalgono agli inizi degli anni Duemila. Sono ricordi un po’ sbiaditi ma sempre piacevoli. Imola non partecipa all’A1 dal lontano 2001-2002, quando arrivò penultima con un’altra società, la Famila, retrocedendo in A2.

Quest’ultima categoria avrebbe potuto essere di passaggio nel corso della stagione successiva, ma il secondo posto delle emiliane non bastò per il ritorno in paradiso: fu infatti Pesaro ad avere la meglio dopo i play-off, mentre Imola disputò un brutto campionato 2003-2004, scendendo in B1 dopo un desolante penultimo posto. Si giocava al PalaRuggi, mentre oggi è il PalaRuscello a fare da sfondo alle imprese delle ragazze della CSI CLAI. Forse è presto per sognare, però con presupposti di questo tipo è quasi impossibile non farlo.