Clai Imola, un triangolare senza macchia a Campagnola Emilia

Prosegue sulla buona strada la preparazione diin vista della partenza del prossimo campionato di Serie B1. Il triangolare di allenamenti congiunti a Campagnola Emilia, con la formazione di casa ed il Centro Volley Reggiano era molto atteso da coach, interessato a verificare lo stato di preparazione di due delle prossime avversarie in campionato. L’esito è stato molto incoraggiante, con le imolesi che tornano a casa con 6 set vinti e nessuno perso, dando dimostrazione di essere sulla strada giusta. Il primo dei due incontri è scivolato via bene con solo un breve momento di pausa nel secondo set.

Le ragazze imolesi con un gioco ordinato e composto hanno portato a casa tutti e tre i parziali senza particolari problemi. Il secondo match si è dimostrato molto più acceso. In particolare il primo set con Clai avanti e poi raggiunta, ma vincente a quota 26. Secondo e terzo set invece hanno visto Clai imporsi bene, tenendo sempre a distanza le avversarie. I sestetti che si sono alternati in campo hanno coinvolto tutte le ragazze.

Nel primo match Ghiselli è partito con Cavalli in palleggio, Gherardi opposto, Ferrari e Folli di mano, Migliorini e Rizzo al centro, Pelloni libero, per poi nel terzo vedere Carnevali per Cavalli, Taiani al posto di Folli ,e Pedrazzi al posto di Rizzo. Nel secondo match si è visto lo spostamento di Ferrari come opposto, Bughignoli e Folli esterne, Rizzo e Migliorini al centro. Nel terzo set squadra rivoluzionata con Carnevali-Gherardi in diagonale di regia, Taiani e Bughignoli di mano, Pedrazzi e Migliorini al centro, e Telarini libero in difesa.

Soddisfazione nelle parole di Fabio Ghiselli: “Di questa uscita, al di là del risultato, sono molto contento dell’idea di gioco. Oggi siamo riusciti a metterlo in pratico in modo efficace. Stiamo allenando determinate scelte e vedo che i fatti ci stanno dando ragione. Ovviamente dobbiamo continuare a sviluppare questa strada, cercando di proseguire nel nostro percorso.” Per quanto riguarda il calendario delle amichevoli, ancora un cambiamento.

L’appuntamento in programma per mercoledì 6 ottobre in casa contro Cesena è saltato per un imprevisto che ha riguardato la squadra ospite. Difficile che si riesca ad organizzare un’altra amichevole, e così il prossimo ed ultimo appuntamento prima della prima di campionato sarà domenica prossima 10 ottobre in casa al PalaRuscello contro Pallavolo Ozzano. Debutto in campionato invece sabato 16 ottobre in trasferta sul campo di Alseno (PC) contro la Conad Alsenese. Questi i tabellini dei due match:

Csi Clai Imola – Centro Volley Reggiano 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

Volley Campagnola Emilia – Csi Clai Imola 0-3 (24-26; 16-25; 18-25)