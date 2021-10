Imola fa subito la voce grossa in B1: 3-1 alla prima di campionato con l’Alsenese

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora le prospettive di una stagione con le dovute soddisfazioni, ci sono tutte. Sul campo di, per la prima di campionato, laparte con il piede giusto e porta subito a casa una bella vittoria da tre punti. Una bella vittoria anche perché arrivata al termine di una gara combattuta, come da pronostico iniziale, contro una formazione esperta che non si è mai data per battuta, e grazie ad un finale di quarto set di quelli che di solito vengono vinti dalle squadre con nervi più solidi. Fabio Ghiselli, decide che per il suo debutto da Primo Allenatore in Serie B1, il sestetto in campo è composto da Cavalli in palleggio, Gherardi opposto, Folli e Ferrari di banda, Rizzo e Migliorini al centro, Pelloni libero.

Dal secondo set in poi però Bughignoli prende il posto di Ferrari, mentre Carnevali e Taiani si vedranno in campo negli ultimi due parziali. Ai primi due set di marca imolese, fa eco un terzo set in cui le padrone di casa fanno sapere di esserci. La partita si decide perciò nel quarto set, con Csi Clai che prova a prendere il largo, ma poi accusa un vuoto che consente ad Alseno di rientrare. Ottimo però è il colpo di reni finale che sancisce il successo da tre punti ed il primo brindisi di questo campionato.

La soddisfazione è nelle parole del tecnico imolese a fine partita: “Sapevamo che avevamo di fronte un avversario da non sottovalutare e con caratteristiche fisiche importanti. Temevo di dover affrontare difficoltà in ricezione anche nei primi due set. Ed invece così non è stato. Abbiamo giocato due parziali molto bene, in modo molto ordinato. Dal terzo set è iniziata la battaglia ed il quarto è stato quello decisivo. Mi è piaciuto molto l’approccio combattivo che ha avuto la squadra. Le ragazze sono riuscite a metterlo in pratica bene. C’è stata quella pausa del terzo set, ma nel quarto siamo tornate in campo reattive.” Sabato prossimo ancora trasferta, ma questa volta decisamente più breve, con Csi Clai chiamata a far visita alla Libertas Forlì e reduce anch’essa da una vittoria in trasferta. Sfida quindi al vertice. Questo il tabellino del match:

Conad Alsenese – Csi Clai Imola 1-3 (21-25; 20-25; 25-16; 23-25)

Conad Alsenese: Cornelli 8, Sesanna ne, Zagni, Gobbi 15, Lago, Diomede 4, Tosi 4, Fava, Guccione 6, Toffanin (L), Romanin, Cricchini (L). All: Mazzola

Csi Clai: Pedrazzi ne, Taiani 1, Pelloni (L), Cavalli 2, Telarini (L), Bughignoli 8, Folli 8, Migliorini 7, Carnevali, Gherardi 16, Ferrari 3, Rizzo 13. All: Ghiselli