Il libero che non ti aspetti: la bolognese Sophie Blasi ha trovato la sua dimensione in A2 a Olbia

Il volley è uno sport che appassiona proprio perché sa essere così imprevedibile, non solo nell’andamento delle partite. Può riservare sorprese anche per quel che riguarda i ruoli e le carriere di chi lo pratica. Uno dei casi emblematici è quello di una giocatrice che sta affrontando la Serie A2 da diverse stagioni. Si tratta di Sophie Andrea Blasi, atleta bolognese che si è riscoperta nel ruolo di libero dopo aver destato attenzione nei settori giovanili come schiacciatrice. Da questa stagione milita nell’Hermaea Olbia e sta dimostrando di avere sempre più dimestichezza con ricezione e difesa, come ben testimoniato nelle ultime partite disputate.

Nove giorni fa, in un match delicato come quello contro Melendugno (vittoria per 3-2), Blasi è stata nominata MVP, mentre lo scorso weekend non ha affatto sfigurato nel bel successo ai danni della capolista Montecchio Maggiore. La crescita del libero bolognese sta dunque coincidendo con quello della formazione sarda che è a distanza di sicurezza dai bassifondi della classifica. Non è la prima esperienza in questo ruolo per la classe 2002 (compirà 21 anni il prossimo 16 dicembre). Lo scorso anno coach Beltrami ha avuto l’intuizione di ritagliarle per lei questa novità con la maglia della Millenium Brescia.

Lo spazio a disposizione non è stato molto, chiusa com'era dall’esperta collega di reparto Serena Scognamillo che quest’anno gioca in A1, però si è fatta sempre trovare pronta e ha accettato questa tappa del suo percorso pallavolistico con grande maturità. Figlia di un cestita degli anni Novanta, ha iniziato a mettersi in mostra con l’Idea Volley Bologna, prima di approdare all’Orago e di vincere due scudetti (Under 14 e Under 16). Tra il 2015 e il 2017, invece, si è ulteriormente perfezionata con il Volleyrò Casal De’ Pazzi, società romana celebre per la scoperta di tanti talenti in erba.

Nel 2019 ha fatto il suo esordio con la Pallavolo Montale, poi ha scelto la Millenium Brescia, due stagioni preziose che hanno fatto da apripista all’esordio in Sardegna. Le statistiche della Lega Volley Femminile parlano chiaro, in A2 è attualmente il secondo miglior libero in assoluto: grazie alle 95 ricezioni perfette, infatti, è dietro soltanto a Francesca Capodano (distante 7 lunghezze), numeri di un primo scorcio di stagione che fanno ben sperare per il futuro.