Mercato sempre più scoppiettante per la VTB Bologna: Livia Tresoldi è una nuova giocatrice rossoblu

Novità in posto 3 e che novità per la VTB Bologna neopromossa nella Serie A2 di volley femminile: Livia Tresoldi entra ufficialmente a far parte del roster 2023/24 della formazione emiliana. La centrale milanese, classe 1998, cresciuta nel settore giovanile della New Volley Adda, ha militato in serie B2 con la Polisportiva Olginate e in B1 con il Bedizzole Volley, la Don Felice Collegno e il Volano Volley per due anni consecutivi. Nella scorsa stagione, in occasione del suo primo anno in A2, ha indossato la maglia alla Orocash Picco Lecco, conquistando sempre più spazio nel corso della stagione.

Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatrice rossoblu: “Per me la pallavolo è gioia e spero di poter contribuire con la mia solarità, energia, passione e grinta sia all’interno che all’esterno del rettangolo di gioco. Ho molta voglia di fare e sono determinata: quando mi pongo un obiettivo lavoro davvero tanto per raggiungerlo. Sono pronta e non vedo l’ora di iniziare e di lottare con la squadra”. Livia Tresoldi ha poi spiegato cosa significa per lei questo trasferimento: “Ogni esperienza ci insegna qualcosa e scegliere il Volley Team Bologna significa avere delle nuove possibilità che intendo sfruttare appieno”.