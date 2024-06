Il miglior libero della Serie A2 riparte dalla Sardegna: la bolognese Sophie Blasi confermata a Olbia

Pieni di fuoco, di passione, di generosità, e talvolta d’imprudenza: così il celebre scrittore Stendhal descriveva i bolognesi e tutte le parole usate (anche l'imprudenza, ma in senso positivo) si addicono alla perfezione a una pallavolista felsinea che si sta facendo strada nelle categorie che contano. Sophie Andrea Blasi ha dimostrato ampiamente di che pasta è fatta, concludendo la stagione 2023-2024 con un invidiabile e meritato posto nella classifica delle migliori ricezioni della Serie A2. In poche parole è stata il miglior libero in assoluto del campionato, un traguardo che è stata capace di raggiungere al suo primo anno in Sardegna.

A Olbia si è trovata benissimo e i tifosi dell’Hermaea possono dire lo stesso, non a caso la giocatrice 21enne è stata confermata nelle ultime ore. Nata a Bologna il 16 dicembre 2002, alta 177 centimetri, Blasi ha mosso i primi passi nelle fila dell’Idea Volley Bologna, poi, a 11 anni, si è trasferita a Orago, dove ha portato avanti il suo percorso giovanile conquistando lo Scudetto nelle categorie U14 e U16. Poi è passata al Volleyrò Casal de’ Pazzi, guadagnando allo stesso tempo anche le attenzioni delle nazionali giovanili azzurre (vittoria dell’Europeo Under 16 in Bulgaria nel 2017 e argento con l’Under 17 nella rassegna continentale dell’anno successivo.

Schiacciatrice con spiccate qualità difensive, nel 2019 ha affrontato la sua prima esperienza in A2 con l’Exacer Montale. Nel 2021 il passaggio alla Millenium Brescia: in un buon biennio con le “leonesse” ha vinto una Coppa Italia e sfiorato la promozione in A1, spostandosi al contempo dal ruolo di schiacciatrice a quello di libero.

Queste sono state le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficialità del secondo anno in Sardegna: “Guardando indietro, la stagione che si è appena conclusa mi ha regalato tantissime emozioni, alternando momenti di gioia a periodi più difficili. È stato un anno molto importante per me, di grande crescita, e per questo devo ringraziare davvero tutto lo staff. Coach Guadalupi, Stefano Cinelli, Antonio D’Ambrosio e, ovviamente, la società, che mi ha scelta e supportata per tutto l’anno. Restare all’Hermaea anche quest’anno è stata una decisione guidata da diverse motivazioni. Prima di tutto il legame affettivo con il club è stato determinante. La fiducia della società e dello staff è stata fondamentale nella mia scelta; essere apprezzati in un ambiente dove vivi quotidianamente per me è molto importante. E poi c’è la sfida, la voglia di fare bene e di regalare alla società e ai tifosi una bella stagione, intensa e ricca di soddisfazioni”.

Sophie ha poi aggiunto: “Chiaramente ogni stagione fa storia a sé. Sicuramente avrò attorno una squadra ben attrezzata. Il livello del campionato è molto alto, ma i presupposti per fare bene ci sono. Sono convinta che ci toglieremo delle belle soddisfazioni quindi che dire, ci vediamo prestissimo. Non vedo l’ora”.