Nello Caliendo sarà l’allenatore della Clai Imola anche in Serie A2

La CSI CLAI Imola annuncia ufficialmente che Nello Caliendo siederà in panchina come capo allenatore anche per la stagione 2024/25. Reduce dalla splendida promozione in A2 ottenuta la scorsa settimana, il tecnico campano è stato riconfermato dalla società: una riconferma che era già trapelata, ma che in realtà era stata concordata ben prima dell’epilogo della promozione in A2, a significare che la volontà di proseguire il rapporto c’era a prescindere dai risultati.

L’intesa con l’allenatore palmense, nata un paio d’anni fa, è sempre stata totale, così come la fiducia nei suoi confronti. Insieme all’allenatore, il team manager – De Caria Michele – e il direttore sportivo – Cavalli Massimo – , stanno plasmando la nuova formazione, che disputerà il campionato di A2 il prossimo anno. Un anno che significherà grandi cambiamenti, a partire, per esempio, dal campo di gioco, dunque c’è una certa curiosità nello scoprire quale palazzetto farà da sfondo a match così importanti. Di sicuro l’obiettivo stagionale sarà quello della permanenza in Serie A, traguardo non semplice ma che, con la grinta vista negli ultimi anni, non è affatto precluso