Nasce una nuova collaborazione tra i settori giovanili di Clai Imola e Pallavolo San Lazzaro

C’è una grande ed importante novità in vista della nuova stagione 2023-24. Le società di Csi Clai Imola e Pallavolo San Lazzaro Vip annunciano una nuova collaborazione tra i due settori giovanili. Questa nuova collaborazione culminerà con l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D di una squadra formata da una selezione tra le Under 16 di entrambe le società, ed avrà lo scopo di inseguire obiettivi comuni ad entrambe le società, come ha spiegato ai canali ufficiali Massimo Benedetti, direttore tecnico di Csi Clai, che sarà il primo allenatore di questa formazione: “Sia noi in Csi Clai, sia San Lazzaro abbiamo alcune giocatrici di qualità. e unendo le forze siamo certi di dar loro il percorso migliore per una importante maturazione tecnica. Con San Lazzaro abbiamo un buon rapporto già da tanti anni, ed è stato facile trovare questo accordo, e convergere verso questa collaborazione. Questa squadra giocherà sia il campionato di Serie D, sia il campionato regionale Under 16. Sarò io ad allenarla, in quanto serviva una figura riconosciuta da entrambe le parti, e tutti si sono trovati d’accordo sul mio nome. Ovviamente sarò poi affiancato da un allenatore di San Lazzaro nel ruolo di secondo.”

La perfetta sintonia tra gli staff tecnici emerge anche dalle parole di Donatella Di Filippo, direttore tecnico di Pallavolo San Lazzaro: “Questa è una collaborazione che era nell’aria da qualche anno. Nelle varie occasioni che ho avuto di incontrarmi con Chiara Venturi e Luca Pasini, ci siamo promessi che appena ci fossero state le condizioni giuste avremmo potuto cominciare un percorso insieme. Quest’anno l’occasione si è presentata. Le ragazze che formeranno la squadra di Serie D e Under 16 in pratica si conoscono già tra di loro avendo condiviso il percorso della selezione provinciale, e le ragazze con le loro famiglie non hanno mancato di farci avere il loro riscontro positivo. Massimo Benedetti è ben conosciuto nell’ambiente e, come Pallavolo San Lazzaro abbiamo chiesto che fosse affiancato da Francesco Sassoli, nostro allenatore, anche per far sentire alle ragazze di San Lazzaro la presenza della nostra società. Le aspettative di lavoro sono alte. Non ci poniamo obiettivi specifici, ma contiamo di poter tirare fuori un’importate crescita tecnica dalle ragazze.”

A ricoprire il ruolo di Dirigente Accompagnatore, ci sarà poi Luca Brialdi, che già ha svolto questo compito nella stagione passata con Studio Montevecchi: “La collaborazione nasce dal fatto che negli ultimi anni, in provincia, le atlete che partecipavano in numero maggiore alle varie selezioni provinciali fossero le nostre di Csi Clai e quelle di San Lazzaro. Incontrandoci in queste occasioni è venuta avanti questa idea di costruire un percorso per queste ragazze per consentirle di raggiungere più facilmente il livello più alto possibile. In panchina con Massimo ci sarà Francesco Sassoli, allenatore di San Lazzaro a cui si unirà anche Carlos Bibiloni che da quest’anno entrerà nei ranghi tecnici di Csi Clai. La squadra durante la settimana farà due allenamenti a Imola e due a San Lazzaro, e giocherà le partite del campionato di Serie D a Imola (o Casalfiumanese, si vedrà quali palestre potremmo mettere a disposizione) mentre l’Under 16 giocherà a San Lazzaro. Le ragazze saranno complessivamente 14, 7 di Csi Clai e 7 di San Lazzaro, e quasi tutte hanno partecipato in questi anni alle selezioni provinciali. La squadra si chiamerà Csi Clai Imola San Lazzaro, ma avrà come nome abbreviato Clai Vip”.

Grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra le due società viene espressa dal Presidente di Pallavolo San Lazzaro, Pierfrancesco Grazia “Tra le nostre due società c’è un ottimo rapporto e una grande stima reciproca, sia tra dirigenti, sia tra allenatori e direttori tecnici. Questo è alla base di questa collaborazione con la quale non vogliamo snaturare le due società. Ognuno mantiene la propria autonomia, ma in questo modo condividiamo progetti comuni. Noi, come società Pallavolo San Lazzaro, dopo la rinuncia al campionato di Serie A2 che abbiamo fatto quattro anni fa, abbiamo preso la decisione di dedicarci esclusivamente al settore giovanile. Non escludiamo di poter tornare a giocare campionati nazionali, ma vogliamo farlo con la maggior parte delle ragazze provenienti dal nostro vivaio. Oggi ci concentriamo a far crescere le ragazze attraverso queste collaborazioni. In questa stagione ne porteremo avanti un’altra con Castenaso, altra società che nella provincia di Bologna lavora molto bene, e con la quale formeremo una squadra Under 18 con cui parteciperemo al campionato di Serie C.”