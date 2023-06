La nuova stagione della Clai Imola riparte dalla conferma del capitano Sofia Cavalli

La presentazione delle riconferme delle ragazze del roster della Clai Imola, comincia dal capitano, palleggiatrice titolare Sofia Cavalli. Giunta al suo nono anno in prima squadra ad appena 25 anni, si conferma il faro del gioco imolese dalle cui mani dipende la qualità del gioco d’attacco della squadra.

Ecco le sue parole dopo l’ufficializzazione: “Abbiamo vissuto una stagione bellissima e molto emozionante, e sono davvero molto contenta di poter riprovare ad inseguire quel risultato che abbiamo sfiorato qualche mese fa. Dopo una stagione così bella, la voglia di tornare in palestra è tanta e non vedo l’ora di poterci riprovare. Per l’estate seguirò le schede che ci sono state preparate dalla preparatrice atletica per il mantenimento. Ci siamo allenate in palestra fino alla settimana scorsa, cercando mantenere l’abitudine al campo ed alla palla. Ora ci aspetta un po’ di riposo, soprattutto per quello che riguarda l’aspetto agonistico. L’estate la passerò al mare, giocherò a beach-volley, ma senza impegnarmi troppo in tornei. La carica per la nuova stagione c’è tutta. Ho già tanta voglia di tornare in palestra, anche perché la stagione passata l’ho chiusa che avevo ancora tante energie da spendere. Questo perché durante il campionato sono stati gestiti molto bene i riposi, e la squadra è arrivata alle partite più importanti con tanta carica agonistica in corpo”.