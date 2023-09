Ottimo esordio per la Clai Imola: battuta Forlì nella prima amichevole pre-season

La Csi Clai Imola inizia il proprio pre-campionato assolutamente con il piede giusto. Nella gara amichevole giocata al PalaRuscello nella serata di mercoledì 13 settembre, le ragazze allenate da Nello Caliendo hanno superato in maniera piuttosto netta la Bleuline Libertas Forlì, formazione iscritta come le santernine al girone C della prossima serie B1. Apparsa fin da subito decisa e molto concentrata nella fase difensiva, la Clai ha condotto con autorità le danze dal primo all’ultimo pallone e ha proposto una pallavolo molto convincente nonostante quella con le forlivesi fosse soltanto la prima uscita stagionale dopo tre settimane di allenamenti molto intensi soprattutto dal punto di vista fisico.

Il risultato finale non è mai stato in discussione e davvero notevole è stato l’apporto al gioco fornito dalle nuove giocatrici arrivate durante l’estate a rinforzare il roster biancoblù. Ottima la prestazione in attacco di Rubini ed Esposito, molto efficaci dalle bande, e davvero incoraggianti gli esordi della palleggiatrice Gaffuri e del centrale Casotti, apparse già ampiamente coinvolte nei meccanismi di gioco della formazione imolese. Il tecnico napoletano ha fatto ruotare tutte le atlete a sua disposizione, alla ricerca degli equilibri di squadra che ovviamente sono ancora tutti da costruire con il lavoro quotidiano in palestra.

Le risposte sono state nel complesso estremamente positive e la strada intrapresa sembra davvero quella giusta in vista dell’esordio casalingo di sabato 7 ottobre contro il Mosaico Ravenna. Il gruppo ha un buon potenziale tecnico e soprattutto può ancora contare sull’ossatura che lo scorso anno ha sfiorato la serie A2 perdendo la finale play-off contro la Vtb Bologna. Le basi sono solide e gli innesti di assoluto valore; quindi, sembrano esserci tutti i presupposti per puntare di nuovo ad un campionato da protagonisti, con l’ambizione dichiarata di lottare per le posizioni di vertice fin da subito partendo con il piede sull’acceleratore. Questo il tabellino del match:

Csi Clai Imola- Bleuline Libertas Forlì 4-0 (25-16; 25-19; 25-16; 25-21)

Csi Clai: Cavalli; Cammisa 13, Missiroli 9, Migliorini 5, Rizzo 9, Casotti 7, Rubini 15, Arcangeli 3, Mastrilli (L), Lanzoni ne, Gaffuri, Fazziani (L2), Esposito 13. All: Caliendo.