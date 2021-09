Ottimo esordio per la CSI Clai Imola che vola in semifinale a Carcare

La prima uscita stagionale diè di quelle che fanno ben sperare. Nella prima giornata del Torneo ligure "Sempre con Noi", sul parquet del palazzetto di(SV), le ragazze di Fabio Ghiselli hanno subito fatto vedere una gran bella pallavolo. Tre successi in tre partite, primo posto nel girone, con conseguente semifinale sulla carta più agevole. Le vittime di turno della squadra imolese sono le slovene del Nova Gorica, comunque qualificatosi per l’altra semifinale grazie alla vittoria in rimonta nell’ultima partita della giornata contro il Linz; le campionesse d’Austria del Linz; e le piemontesi dell’, formazione di Serie B2.

Tutto bene quindi per la Csi Clai che dopo una nottata di meritato riposo, tornerà in campo, sempre sul parquet di Carcare, indicativamente intorno alle 11:00 per la semifinale contro il VC Tirol, giunto secondo nel girone di Cairo Montenotte. L’altra semifinale invece sarà a Cairo Montenotte tra il Nova Gorica e le svizzere del VBC Cheseaux. La finale per il bronzo è prevista per le 14:30, mentre la finale per il primo posto (si giocherà 3 set su 5) è in programma alle 16:00, entrambe sul campo principale di Carcare.

Il tecnico imolese Fabio Ghiselli ha colto l’occasione per ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. Nel primo match è partito con il sestetto composto Cavalli in palleggio, Folli, Gherardi e Bughignoli ad attaccare dalle bande laterali, Migliorini e Rizzo dal centro, Pelloni libero. Spazio però per tutte a cominciare da Carnevali prima con il cambio della diagonale di regia, poi titolare nel terzo set contro Linz e nel match contro Alba. In campo anche Pedrazzi contro Alba e spazio anche per Greta Telarini nel ruolo di secondo libero che si è alternata con la titolare Pelloni.