Pallavolo Ozzano subito in gran spolvero nella prima amichevole stagionale

Nella palestra di Mercatale, la Pallavolo Ozzano è scesa in campo per la prima amichevole del suo precampionato: dall’altra parte della rete la squadra Under 18 della VTB Bologna, iscritta al campionato di serie B2 per la prossima stagione agonistica. Il match con le felsinee è stato la prima occasione a disposizione di coach Manuel Turrini per testare sul parquet gli effettivi progressi della sua giovane e talentuosa formazione, e le risposte sono state subito molto positive. Le ozzanesi si sono infatti aggiudicate tutti e 4 i set disputati (parziali: 25-20; 25-12; 25-22; 25-14) e hanno fornito nel complesso una prestazione piuttosto soddisfacente, soprattutto se si considera il fatto che questo gruppo lavora assieme da poco più di due settimane ed è formato in buona parte da giocatrici arrivate nel mercato estivo che si è appena concluso.

Concentrate in difesa ed efficaci in attacco, Carnevali e compagne hanno dimostrato di essere un gruppo in prospettiva dal buon potenziale, anche se servirà continuare lavorare duramente per arrivare veramente pronti all'inizio del campionato. Da sottolineare l'ottima prova di Ilaria Casini e del nuovo libero Lia Righi, sempre sicura in campo a dispetto della giovanissima età. Altra nota positiva l'impatto sul match di Federica Ghiberti, entrata nel secondo parziale e subito capace di far sentire il suo peso soprattutto dal punto di vista offensivo. Coach Turrini ha ruotato con sapienza tutti gli elementi a sua disposizione (Monaco era assente per un attacco febbrile) alla ricerca di quell'equilibrio di squadra che potrebbe rivelarsi un fattore fondamentale nel corso della stagione.

Questo il tabellino della gara amichevole: Ozzano- VTB U.18 Bologna

Righi (L), Bondavalli 7, Pavani, Ghiberti 9, Ferrari 6, Coco 1, Casini 20, Pedretti (L), Guerra 3, Ndiaye 1, Pedrazzi 8, Carnevali 5. All: Turrini

Oggi, sabato 9 settembre, l'asticella si alza per la compagine bolognese. A Mercatale arriverà infatti il Mosaico Ravenna, formazione di indiscusso valore che sarà ai nastri di partenza del girone C di serie B1 (lo stesso di Ozzano) e che è stata costruita per puntare alla promozione in serie A2. Fischio d'inizio della gara amichevole alle ore 19:30.