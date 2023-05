Play-off B1. Clai Imola straripante al PalaRuscello: il 3-0 contro Arzano la avvicina alla finale

Impressionante prova di forza della Csi Clai Imola, che nella gara di andata delle semifinali play-off supera le napoletane di Arzano con un netto e indiscutibile 3-0. Le ragazze di Nello Caliendo giocano una partita ai limiti della perfezione e si aggiudicano così il primo round di questa delicata sfida, facendo un notevole passo in avanti verso la conquista della finale che assegnerà alla formazione vincitrice un posto nella serie A2 della prossima stagione. Considerando anche la parte conclusiva del campionato, arriva l’ottava vittoria consecutiva per le santernine, che da due mesi a questa parte non fanno altro che vincere e convincere. Cavalli e compagne hanno acquisito enorme fiducia partita dopo partita e adesso sono in grado di approcciarsi ad ogni incontro con il giusto atteggiamento mentale. Anche con Arzano, pur essendo una gara dalla posta in palio davvero altissima, le imolesi hanno impattato l’incontro in maniera perfetta e fin dal primo punto hanno giocato una pallavolo concreta e molto produttiva. Caliendo si affida in partenza al sestetto base più utilizzato in questa stagione, con capitan Cavalli in regia, Mastrilli libero, Rizzo e Migliorini centrali, Cammisa, Moretto e Missiroli.

L’inizio del primo set è parecchio nervoso e poco spettacolare. Nell’aria c’è parecchia tensione e le squadre non riescono a giocare a briglia sciolte. Fino al 6-6, si contano diversi errori da entrambi i lati della rete e pochi vincenti. Con un perentorio 5-0, la Clai opera il primo allungo e cerca la fuga anche grazie a due aces di Sofia Moretto, anche oggi decisamente tra le più positive. Arzano riceve molto male e Allasia difficilmente ha a disposizione palloni puliti da gestire come meglio crede. Il divario tra le due formazioni si allarga punto dopo punto, fino al 20-12 che segna il massimo vantaggio delle padrone di casa. Imola rimane concentrata, sfrutta al massimo tutte le occasioni offensive che riesce a costruire e si porta sull’1 a 0 nel conto dei set vincendo il parziale a 17. Il secondo set vede Imola continuare a spingere sull’acceleratore e portarsi in un lampo sul 6-2. Rizzo è implacabile sotto rete e la Clai vola sulle ali dell’entusiasmo gestendo l’andamento della partita a suo piacimento.

Tutte le attaccanti di Arzano faticano parecchio a mettere a terra palloni e il muro-difesa imolese sposta gli equilibri del match in svariate occasioni. La centrale Suero De Leon è l’unica tra le partenopee che sembra credere nella possibilità di rientrare nel parziale e gioca alcuni ottimi primi tempi, ma nemmeno ciò è sufficiente a rimettere in carreggiata la sua formazione. Arzano si avvicina pericolosamente fino al 21-20, ma prima Moretto e poi Cammisa trovano il modo di superare la difesa avversaria mettendo a referto i punti che portano la Clai sul doppio vantaggio grazie al 25-21 finale. Il terzo set è senza storia. Pronti via e Imola si trova avanti 4-0. Moretto continua a disegnare pallavolo e trascina Imola fino al 9-4 che indirizza già in maniera sostanziale il parziale conclusivo.

Arzano ci prova con ammirevole abnegazione, ma si trova di fronte una squadra vogliosa e convinta che non le regala mai niente. L’amministrazione del vantaggio è esemplare, e le biancoblù non offrono alcuna reale possibilità alle loro rivali di rientrare in partita. La concentrazione delle locali rimane altissima in ogni frangente e la difesa è rabbiosa su ogni pallone, tanto da lasciare disarmata una formazione che in tutta l’annata era stata sconfitta soltanto in 4 occasioni nel girone E. Morciano, appena entrata dalla panchina, metta a terra con decisone il 25-18 che significa 3-0 Clai. Il PalaRuscello, piuttosto gremito per l’occasione, esplode di gioia e tutto il pubblico può festeggiare per l’ennesima prestazione di livello di una squadra meravigliosa che non smette di stupire e di regalare emozioni. Il tabellino del match:

CSI CLAI IMOLA-LUVO BARATTOLI ARZANO 3-0 (25-17; 25-21; 25-18)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli, Cavalli 2, Tasholli ne, Cammisa 11, Folli ne, Migliorini 6, Mastrilli ne (L), Curti ne, Ndyaie ne, Morciano 1, Missiroli 3, Moretto 15, Rizzo 11. All. Caliendo

ARZANO: De Siano 8, Piscopo (L), Passante 6, Aquino 8, Suero De Leon 5, Silvestro ne, Allasia 2, Carpio, Bianco, Rinaldi, Dello Iacono 1, Putignano 7. All. Piscopo