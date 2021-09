Pre-campionato, la Clai Imola non si ripete: quarto posto a Carcare

Dopo i bei risultati della prima giornata, l’attesa era per un finale migliore. Ma siamo in pre-campionato, e l’obiettivo non è quello di portare a casa un trofeo, anche se da un torneo prestigioso come questo di(SV). ma quello di trovare i giusti equilibri tra i vari reparti in vista del 17 ottobre, quando si giocherà per il vero obiettivo stagionale. Ed è così che nella seconda giornatachiude con 5 set persi e nessuno vinto, ma con un secondo set contro le austriache di Innsbruck che avrebbe potuto dare alla giornata un sapore diverso, perso dopo aver sprecato due palle set.

Una complicata formula prevedeva che l’incontro si giocasse con tre set fissi, ma i criteri di ammissione alle finali concedevano ancora alle ragazze di Ghiselli la possibilità di raggiungere la finalissima. Risultato non raggiunto e Clai alla finale per il terzo posto dove si è trovata di nuovo di fronte il Linz, già battuto il giorno prima. Incontro disputato due set su tre, con le austriache apparse più motivate e Clai non abbastanza concentrata. Rispetto al giorno precedente Ghiselli si concede qualche esperimento in meno, giocando con Cavalli ad alzare, Ferrari opposto, Folli e Bughignoli in banda, Migliorini e Rizzo al centro, Ferrari libero.

Spazio a Carnevali e Gherardi con il doppio cambio della diagonale del palleggiatore, a Pedrazzi e Taiani nel corso del match. Nella finale per il terzo posto Gherardi è opposta a Cavalli, Ferrari di mano con Bughignoli. Il calendario delle prossime amichevoli prevede la prossima uscita sabato 25 settembre a Volano (TN) contro la formazione locale allenata da Luca Parlatini, ex-tecnico Clai con cui nella stagione 2014-15 si sfiorò una clamorosa promozione in B1. Ecco i risultati di ieri:

Semifinale

VC Tirol – Csi Clai Imola 3-0 (25-16; 28-26; 25-17)

Finale Terzo posto

Linz – Csi Clai Imola 2-0 (25-22; 25-21)