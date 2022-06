Primo nuovo acquisto in casa Clai Imola: dall'Altino arriva Alessia Mastrilli

Il primo nuovo acquisto della Csi Clai Imola per la stagione 2022-23 è subito un nome di assoluto livello. Si tratta di Alessia Mastrilli che rivestirà il ruolo di libero, al posto della partente Federica Pelloni. Originaria di Giulianova (Teramo), giocatrice esperta (classe 1991), con tanta carica e tanta voglia di far bene, arriva a Imola dopo una carriera che l’ha portata a calpestare parquet di mezza Italia.

Queste le sue prime parole come giocatrice della squadra emiliana: “Dopo la trafila delle giovanili a Giulianova, ho cominciato a girare l’Italia. Sono partita subito in serie A1 a Pavia dove però la squadra troppo giovane non è riuscita a salvarsi. Da lì sono scesa di categoria, giocando in B1 prima a Falconara, poi Casette d’Ete ed infine a Todi. Poi sono salita in A2 a Soverato, quindi a Ravenna in B1 dove, con Nello Caliendo abbiamo conquistato la promozione in Serie A2. Gli ultimi anni li ho fatti a Manfredonia in B1, a Oria in B2 e l’ultima esperienza di tre anni ad Altino dove abbiamo ottenuto la promozione in B1, ed abbiamo partecipato all’ultimo campionato di A2. Stavo cercando una squadra che mi portasse vicino al mio fidanzato, che vive e lavora in Veneto, in provincia di Padova, ed Imola è in un’ottima posizione. Della società ancora conosco poco, ma è stato molto facile metterci d’accordo. Ho parlato con Massimo Cavalli e dopo un’ora eravamo già tutti d’accordo. Mi è stato anche proposto di allenare uno dei gruppi delle giovanili. Per me, che studio Scienze Motorie, è un’ottima opportunità. Già a Giulianova ho collaborato con il settore del Minivolley.”